二十四節氣中的處暑將於本月22日到來，紫微斗數老師姚本軍在臉書上發文表示，有5個生肖的人處暑過後將面臨「擎羊星」的挑戰，由於此星曜具有不服輸以及個性鮮明的特質，他們容易受情緒主宰而誤事，反之若能借力使力，踏實行動，將能改變事業面臨的困境。

▌生肖兔

當擎羊星落在屬兔的人身上，他們內心深處會有一種緊張感，容易因為小事而煩躁不安，這種敏感的心態在面對壓力或困難時，更易加重壓迫感和不適，下半年生肖兔會變得非常果斷和直接，不再像平常那樣溫和，而是更願意採取行動，甚至用激烈的手段來達成目的。

當然，由於這顆星曜的衝動特性，擎羊星也帶來人際關係上的挑戰，屬兔的人在這段時間內容易與人發生爭執，或因為過於強硬而引起他人不滿，他們需要注意控制自己的情緒，避免因為一時衝動而傷害自己的人際關係。

▌生肖豬

擎羊星是一顆具有衝擊力的星曜，象徵著剛強和堅韌，對於屬豬的人來說，會對職場帶來一些挑戰和波動，這段時間，會感受到來自上司或同事的壓力，或者需要應對一些突如其來的工作變動，如新的任務分配、崗位調整或職位競爭，置身在競爭激烈的職場環境中，擎羊星的影響使得他們必須採取更強硬的態度，去處理和解決問題，但也要小心避免過度強硬，以免引發人際衝突或職場摩擦。

▌生肖狗

當擎羊星出現在屬狗的人身上時，通常會在朋友和下屬的相處中引起緊張和挑戰。首先，他們會表現出較強硬的領導風格，對下屬提出更高的要求和標準，這種態度雖然有助於提高工作效率，但同時也引起下屬的不滿或抵觸；在朋友關係方面，屬狗的人會發現自己與朋友相處時不再那麼有耐心，容易因小事而發生爭執，導致關係緊張或疏遠，特別是在涉及利益衝突時，這種緊張感會更加明顯，然而，擎羊星也帶來了勇氣和真誠，雖然這段時期可能經歷一些摩擦和困難，但它提供了一個機會，去坦誠面對問題並進行深入的溝通，通過這種方式也能加深彼此的了解和信任。

▌生肖羊

2024下半年擎羊星落入屬羊的人身上，通常會面臨一些突如其來的變動和壓力，使得財務狀況變得更加不穩定和充滿挑戰，首先，這段時間收入方面會經歷一些波動，可能會感到收入的不穩定性增加，同時，也有強烈的衝動去進行風險較高的投資或財務決策，容易被一些看似有吸引力的財務機會所吸引，而忽略了其中潛在的危險。因此，在做出重大財務決定時，屬羊的人需要特別小心，避免因為一時衝動而導致財務損失。

在支出方面，屬羊的人在花費上容易變得不理性或衝動，會有強烈的購物欲望或是花費大量金錢在突發的需求上，這種衝動性的支出會對他們的財務狀況造成壓力，導致財務負擔加重。

▌生肖蛇

擎羊星2024下半年位於屬蛇的人身上，將會在婚姻或戀愛關係中面臨衝突，這段時期與伴侶的相處會變得比較緊張，感受到更多的壓力，尤其是在意見不合或價值觀差異的問題上，擎羊星的影響使得雙方容易因為小事而激化矛盾，甚至出現激烈的爭執，這種情況下，屬蛇的人可能表現出更強烈的防衛心態，更堅持自己的立場，不願輕易讓步，與伴侶之間的互動變得比較強硬，缺乏柔和和包容。

然而，這也是一個檢視和調整關係的重要時刻，擎羊星帶來的挑戰和壓力，實際上為雙方提供了一個機會，去面對並解決長期以來累積的問題，這也是彼此成長和進步的契機，尤其是在情緒管理和衝突解決方面。

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