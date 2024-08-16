月配型ETF中信成長高股息（00934），因首次配息0.33元，年化配息率高達19％，被市場封為「暴力配息ETF」，本月配息雖縮水，降至0.14元，但若以15日股價來算，年化配息率仍有逾8％的水準，16日一開盤即填息。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，受經濟衰退疑慮、日圓套利交易平倉等利空影響，8月初大盤劇烈修正。但中長線來看，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數仍為供不應求，展望正向樂觀，月初的劇烈修正反有助於清洗浮額。觀察半導體設備相關類股，不僅早已回補8月初的缺口，甚至領先創高。

中信關鍵半導體（00891）此次每受益權單位實際配發金額為0.41元，創該檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄，以8月14日收盤價18.37元換算當期殖利率2.23％，年化報酬率達8.92％，該ETF自8月初低點16元，漲至16日盤中高點18.33元，短線報酬率達14.5％。

法人觀察，中信關鍵半導體ETF（00891）近期表現強勁，主要是在半導體產業復甦的期待下，該ETF報酬率有所提升。隨著台積電等龍頭股的帶動，整體來看，該ETF的未來走勢仍受到台股基本面穩健的支持，且隨著美國聯準會可能降息，半導體產業有望持續回溫，為投資人提供良好的收益與成長機會。