巴西沃帕斯航空（Voepass Linhas Aéreas）一架載有62人的客機9日於維涅杜市（Vinhedo）墜毀，機上乘客全數罹難。經當地調查人員經過多日搜索後，終於尋獲機上的黑盒子，副駕駛最後遺言也隨之曝光，但巴西飛安調查小組拒絕證實。

《每日郵報》（Daily Mail）引述巴西環球電視網14日報導，未具名的調查人員透露，黑盒子音檔紀錄顯示，機師與副機師在墜機前約莫1分鐘注意到高度急遽下降，當時副機師席爾瓦（Humberto de Campos Alencar e Silva）先問機師「發生了什麼事？」，並請求增加動力，以穩定飛機，但最後仍不幸墜毀。

對此，巴西飛安調查中心Cenipa並未證實，僅稱目前黑盒子內的錄音或文字紀錄，都還在實驗室分析階段，並沒有提供或告知任何媒體。

該航班原定從巴拉納州卡斯卡韋爾（Cascavel）飛往聖保羅州瓜魯由斯（Guarulhos），卻在維涅杜市（Vinhedo）上空失速旋轉墜毀，機上62人全數罹難，地面無人受傷，已有60人被確認身份，其中有30具遺體交還家屬。

目前墜機的確切原因尚待調查。巴西氣象公司MetSul日前說，有報告指出，墜機前聖保羅州出現嚴重結冰。當地媒體引述專家報導，這有可能是肇因之一，但部分人警告不要妄下定論，呼籲等待官方調查結果。然而，巴西航空工程師兼事故調查員蘇薩（Celso Faria de Souza）根據影片判斷，他幾乎確信，結冰是這次事故的肇因。

但是Voepass公司日前說，飛機所飛行的高度預計會出現結冰，但應該在可接受範圍內。事實上，ATR 72-500機型老舊，今年3月因為液壓問題、與跑道接觸異常，被要求停飛4個月，失事前一天空調故障，導致客艙溫度飆升，未料9日就發生憾事。