長榮集團創辦人張榮發的140億遺產，因指定由4子張國煒單獨繼承，而引爆家族爭產風暴，網友說「指定的皇位接班人被掃地出門，根本血流成河」，此案會引起訴訟有2大爭議點，就是張榮發的遺囑能力和遺囑設立要件，在歷經8年纏訟後，法院判定遺囑有效，退休理財顧問廖嘉紅（R姐）表示，我們可以從中學到寫遺囑的5大關鍵，以確保家庭和諧。

R姐在臉書表示，長榮集團創辦人張榮發在2016年過世，並在過世前1年多立下遺囑，指定由二房獨子張國煒單獨繼承全部遺產，並希望子女和孫輩們能和睦相處、互相照顧，但遺產分配問題，卻引爆家族爭產風波。

大房3子張國政首先跳出來，質疑遺囑效力，向法院提出「確認遺囑無效之訴」，在經過8年纏訟後，最高法院在今年8月14日判決遺囑有效。此案有2大爭議焦點，爭議1是張榮發在寫遺囑時，是否具備遺囑能力？爭議2是密封遺囑是否符合《民法》第1192條第1項的法律要件？

法院在判斷遺囑效力時，首先會確認張榮發的遺囑能力與遺囑設立要件。根據2014年的醫院病歷紀錄，張榮發在寫遺囑時，並沒有認知能力上的困難，而且在同年9月至11月間，仍有處分鉅額財產的能力，皆證明他有遺囑能力。（文章未完…全文見此）

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