113學年度新北市技職最後入學管道的四技二專聯合登記分發，教育局表示，今年登記分發共1419人，放榜錄取1382人，錄取率高達97.4％，其中公立高中職錄取率更是高達97.7％，超越全國錄取率97％。

錄取國立台灣師大工業教育系的新北高工電機科學生張筠婕表示，傳統想法認為女性不擅長學習電機工程，回想起進入高二時，由於專業科目學習加深，自己面臨再怎麼努力都無法突破的情緒困擾。儘管當初被鑑定有閱讀困難，有了學校及輔導老師的關心及協助，自己在平復情緒後，不斷持續努力終於突破考出好成績完成理想。

新北高工校長林清南表示，今年學校聯合登記分發成績亮眼，考取技職類第一目標的國立台灣科技大學學生共3名，較去年增加2位，顯示新北技職學生學科素質具有強大優勢。

教育局強調，新北除升學成績亮眼外，對於各領域人才培育及產業缺工更有完善政策，包含首創1＋3＋4八年一貫珠寶金工班、全國最多超過3千名建教生及與科大和產業合作，邊工作邊完成學業的3＋4產學攜手專班，兼顧學生升學及具備就業力雙軌政策。