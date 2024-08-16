MG Taiwan全力配合政府政策，MG Taiwan一直以來嚴格遵循並符合所有法規，未來也將全力配合政府新政策，持續強化在地供應鏈合作，積極促進台灣汽車產業的發展，為台灣汽車市場帶來優質與符合消費者需求之新車款。這項新政策不影響後勤零件供應，MG Taiwan強調，後勤保修正常服務。

HS車系、ZS車系已下訂準車主權益不受影響，目前已成交訂單之交易條件維持不變，公司已完成現有HS車系與ZS車系新車零件盤點，目前這兩車系的新車訂單交付進度正常並限量接單。未來訂單交易條件如有變動，公司會提前另行公告，以保障每一位顧客權益。

MG4新車交付至8月底、下訂時交易條件維持不變，目前已成交訂單之交易條件維持不變。MG4持續開放預購、展間賞車與試乘服務，待未來候車期與售價公告後，MG Taiwan將第一時間依序通知簽立正式訂單。公司已完成現有MG4車系新車零件盤點，預估新車可供應至8月底，若能在8月底前可以交付的訂單，將依照訂單時間順序正常交付；但若在8月底後無法完成交付訂單的每一位準車主，公司正積極克服政策要求與滿足自製率規定。

2022年7月MG Taiwan正式成立後，秉持著「親民合宜」的價格策略、「超規滿配」的產品配置，持續推出與時俱進的優異車款並獲得廣大消費者認同，二年內旋即累積2.8萬名車主。

目前國際間中國大陸低價車輛傾銷各國，已引起國際關切，歐盟執行委員會調查中國大陸車輛產業挾帶政府補助，導致產業不公平競爭，歐盟已於今年6月宣布對中國大陸電動車課徵反補貼稅以反制中國大陸的侵害；美國於去年推出通膨削減法，積極推動電動車本地生產，並於今年5月宣布提高中國大陸電動車進口關稅至100%；日本、韓國及土耳其等國面對中國大陸車輛亦皆推出若干因應政策。

目前為止大陸整車及車輛底盤不允許自大陸地區進口，惟近期有立法委員提出關切，國內有汽車整車業者疑有化整為零情事，自大陸地區引進整車零組件達95%比例，來台組裝進行不公平競爭，嚴重影響國內零組件業者生計。

政府相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序，如擬自申請中國大陸樣車進口與專業人士來台、進口中國大陸製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品及相關車款申請或換發車輛領牌相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書並取得產發署同意文件後，始得進行申請，相關措施將於8月1日正式實施。

新制做法針對國內業者如選擇要引進的車款包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在中國大陸廠生產者及中國大陸品牌者均納入管理機制內。車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%；對於新制上路前已上市車款和即將上市車款亦將要求在地化供應鏈合作價值比率。

我國汽車產業和汽車零組件產業相互合作帶動下，分別創造出2300億元及3060億元的產值。各車廠與技術母廠授權下，引進技術在國內進行組裝成車，帶動產業發展。而我國汽車市場，新車每年約45萬輛，現階段國內組裝新車約25萬輛，進口車約20萬輛；同時因國內市場不大，對於大陸整車並未開放來台銷售，同時限制有成車特徵的底盤亦不得進口來台，其他部分未限制業者引進大陸零組件來台。近期業者利用法規未對大陸汽車零組件管制的規範，引進相關車款時未能同時使用兼顧運用國內汽車零組件業者的能量，各界均認為政府必須有公平的管理機制。