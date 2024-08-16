基隆市政府透過「基北北桃合作平台」協調，成功爭取新北的589路公車延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為解決基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區的交通需求，基隆副市長邱佩琳透過「基北北桃合作平台」協調，並成功爭取新北的589路公車，可以延駛到基隆百福社區。今日舉行通車記者會，市長謝國樑及立委林沛祥、廖先翔等同台，謝感謝平台促成這項地方居民殷切期盼的政策，市府會繼續爭取讓基隆與汐止交通網路更加順暢。

基隆市七堵區的百福社區近年人口漸增，當地民眾因生活圈較靠近新北市汐止區，往返當地購物、就醫、買菜、通勤通學等需求量大，但礙於基隆市與新北市區跨界，基隆市公車並未行駛汐止，目前僅有2條公路客運路線行經，使軍民通勤相當不便。

基隆市政府交通處指出，現況百福社區居民僅能搭乘公路客運1032及1191共計2條路線前往汐止，但平日只有8班次、假日2班次，十分不便。於新北589路公車路線延駛後，每日增加8班次服務百福社區，路線共增9處站位。

基隆市政府透過「基北北桃合作平台」協調，成功爭取新北的589路公車，可以延駛到基隆百福社區。圖為基隆市長謝國樑致詞。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，地方居民殷殷期盼，而副市長邱佩琳透過基北北桃四市合作平台和新北市政府多次溝通，並且在新北市政府交通局、新北客運公司促成之下，終於帶來589路公車延駛到百福社區的好消息。

謝國樑指出，百福社區居民可以搭乘每天8班次的589路公車，行經北五堵、保長坑，一車直達汐止車站、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，串聯百福社區跟汐止生活圈；589路公車延駛路線與基隆捷運一期路廊相近，儼然成為基隆捷運先導公車的一環，希望透過589公車路線，進一步培養民眾未來搭乘基隆捷運的使用習慣。

基隆市政府透過「基北北桃合作平台」協調，成功爭取新北的589路公車，可以延駛到基隆百福社區。圖為基隆市長謝國樑（中）與多位立委、議員出席通車典禮。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

今日通車記者會除了謝國樑與交通處長王圳宏外，另有國民黨立委林沛祥及廖先翔、新北市交通局副局長林麗珠、基隆市議會副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳、陳明建以及七堵區多位在地里長、鄰長等，都抱著辦喜事的心情，共襄盛舉。