台視《台灣名人堂》明（17日）專訪在文壇、電視、電影都擁有卓越成就，在近日跨足政壇擔任文化部部長的李遠。已經16年沒有上班的他，透露接任後的第一件事就是開始練習早睡早起，並用一個月時間調整自己的作息及身心，「我大概做了80多天，最近一回頭看好像過了1、2年。」

李遠表示，他對於文化部的事情很有興趣，也認為能在文化部工作非常幸運，加上前部長鄭麗君、李永得及史哲都大方給予寶貴意見，讓他受益良多，他忍不住自嘲：「我雖然年紀最大，可是我好像被照顧。」

身為文化部部長，李遠特別關注兒少議題，他認為文化是無所不在的，最希望改變的就是下一代，曾到幼兒園講故事當無酬志工的他表示：「把全部的精力擺在我們下一代，我的資源擺越多，表示我對下一代投入更多的關愛和教育，就表示這個國家很進步。」

除了畢生創作出許多童書、繪本外，李遠上任後也提出將文化幣下修至13歲，擴大受益範圍，豐富學生的藝文體驗，李遠透露已經擬定了10幾個產業方向，第一個便是「向下扎根」。

談到未來期許，李遠表示：「我覺得可以做的事情太多了，天天都有新的想法！」希望丟出新想法，與同仁們一起重新整頓過去，為台灣文化開創更多的可能性。更多精彩的訪談內容請鎖定8月17日晚間10點「台視新聞台」播出的《台灣名人堂》。