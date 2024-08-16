屏東知名角頭「鴨頭」陳昫豪，昨天上午遭埋伏的楊男手持雙槍殺身亡，楊男事後即向警方投案，警方側訪獲悉可能因數10萬元賭債糾紛引發殺機，今早員警訊問時，楊嫌供詞保守，只坦承他1人犯案，員警根據指紋、影像等，確認當天槍殺鴨頭的就是楊男1人，不過對其犯案動機及是否有共犯，員警仍深入釐清中。

員警不排除全案有共犯策謀，偵辦方向也朝「預謀犯案」進行，不排除是買兇殺人，由於楊姓槍手對於「鴨頭」的行程掌握精準，對於他從屏東至高雄玩牌瞭若指掌，有知情人士就懷疑「鴨頭」身邊恐有內鬼。

楊嫌昨日犯案即駕車向警方投案，並交出犯案的2把改造槍枝及42發子彈，警方偵訊後初步研判，楊嫌應是獨自犯案，昨晚他拒絕夜間偵訊，今早繼續接受偵訊時，楊不願多說，只坦承他1人行兇，警方根據監視影帶、指紋等科技辦案，確認當下犯案，確實就是楊嫌1人。

不過員警對於側訪得知因數10萬元債務糾紛而殺人的動機存疑，不排除全案還有其他共犯，但楊嫌始終守口如瓶，連高雄警察局長親自出馬關切，他對供詞也堅決未改口，相當保留，員警偵辦方向將朝「預謀犯案」進行。

由於楊姓槍手對於「鴨頭」陳昫豪的行程掌握精準，甚至知道他從屏東至高雄玩牌，有知情人士便懷疑，「鴨頭」身邊恐有內鬼。

根據警方調查，楊姓槍手當天清晨5點多就埋伏在桌遊店外，等待「鴨頭」出現，當「鴨頭」與4名小弟11點多現身時，楊嫌立刻尾隨並開3槍，3名小弟見狀逃進桌遊店內，僅剩1名小弟護著「鴨頭」，楊嫌發現彈匣掉落，折回去撿時發現對方仍有一口氣，於是再開3槍，其中2槍擊中「鴨頭」腹部，因傷勢嚴重，失血過多身亡。

檢察官今早到高市立殯儀館解剖相驗「鴨頭」遺體，確認陳昫豪是因腹部中彈，流血過多不治身亡。