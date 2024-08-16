台中市大安區南安路和南埔路是通往鄰近台61線西濱快速道路的交通要道，經地方反映，當地因車流量大，路口經常發生交通事故，將裝設閃黃燈號誌。（施志昌服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市大安區南安路和南埔路是通往鄰近台61線西濱快速道路的交通要道，經地方反映，當地因車流量大，路口經常發生交通事故，交通狀況亟需改善；台中市議員施志昌16日邀集相關單位會勘，決議裝設閃黃燈號誌，提醒用路人減速慢行。

台中市議員施志昌表示，在大安區南安路與南埔路的路口的交通事故頻傳，警方調查了解，大多是因外地車輛為趕著到南埔運動公園參加活動及壘球場打球等，因不熟悉路況所造成的交通意外，除改善交通環境，亦呼籲用路人路況若不熟悉，要慢行。

施志昌指出，考量當地車流量和交通事故數據，依據現行法規規定，在路口設置閃黃燈，將有效提醒用路人減速慢行，提高警覺性，減少事故發生。另在大甲區的武曲里大安港路的337巷口，也已經爭取設立紅綠燈來改善交通問題。

南埔里里長林恭表示，南埔路路面較為狹窄，而南安路則相對筆直且車速較快，這些因素導致路口頻繁發生汽機車碰撞事故。施志昌服務處常接獲里長及里民反映，建議大安區南安路和南埔路口要裝設閃黃燈，經與市府溝調後，決議總經費40萬元新增號誌，另大安港路則50萬元設置。

台中市政府交通局股長王建發表示，南埔里部分將在2周內完成土建和立桿作業，並向台電申請用電，大安港路的則已完成立桿正在申請用電，2處皆預計今年10月啟用。並提醒用路人遇到閃黃燈時應減速慢行，遇到閃紅燈時應停車確認後再通行。