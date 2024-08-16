34歲染有毒癮，在北市天母一帶經常滋事的張姓男子，今（2024）年6月底在天母東路攜帶1把武士刀，想要搭乘計程車要到桃園，詹姓司機見他舉止怪異拒絕搭載，引來張男抓狂，持武士刀砍殺詹姓司機背部，並毀損另1台計程車，張在士檢拘留室時持續失控，拿垃圾桶丟向牆壁導致損壞，士檢依傷害將他起訴。

張男長期染有毒癮且脫序行為，附近住戶視為頭痛人物，多次持刀騷擾他人，6月23日上午7時許，他從天母住家外出，持刀要搭乘計程車前往桃園，詹姓司機當場拒絕，張便拿著長約49公分的武士刀刺向運將背部，另名陳姓運將拒載時，張還拿刀刺向車子，後遭士林警方逮捕，並依殺人未遂、傷害罪送辦。

張後來遭到法院收押，但在拘留室期間張持續暴走，先將垃圾桶丟向牆壁然後踩踏，接著將鐵櫃、長椅弄倒，導致垃圾桶及椅子損壞無法使用。

張男偵訊時，坦承攻擊、破壞等犯行，但士檢認為，張並無故意殺人意圖，且他的行為並未通知及影響公眾，殺人未遂及恐嚇公眾罪不起訴，日前依傷害罪起訴張。

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