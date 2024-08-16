如果你最近注意到皺紋突然增多、身體出現疼痛或有一種幾乎一夜之間變老的感覺，這可能有科學上的解釋。研究表明，衰老並不是一個緩慢而穩定的過程，而是在至少兩個年齡階段中加速發生。

《衛報報導》，據一項研究的結果發表在《Natrue Aging》期刊上。這項研究追蹤了25至75歲人群中數千種不同分子的變化，發現大約在44歲和60歲時出現了兩次主要的與年齡相關的變化浪潮。這些發現可能解釋了為什麼某些健康問題（如肌肉骨骼問題和心血管疾病）在特定年齡出現激增。

「我們並不是隨著時間的推移而逐漸改變，而是出現了一些真正劇烈的變化，」史丹佛大學基因學教授及該研究的資深作者斯奈德（Michael Snyder）表示。

研究追蹤了108名志願者，他們每幾個月提供一次血液和糞便樣本，以及皮膚、口腔和鼻腔的拭樣，持續時間從一年到近七年不等。研究人員評估了135,000種不同的分子（包括RNA、蛋白質和代謝物）和微生物（參與者腸道和皮膚中的細菌、病毒和真菌）。

大多數分子和微生物的豐度並沒有以緩慢、按時間推移的方式變化。當科學家尋找具有最大變化的分子群時，他們發現這些變化往往發生在中年（約44歲）和60多歲初期。

中年時的衰老高峰是意外的，最初認為這是由於女性圍停經 （perimenopause）（當內分泌、生物和臨床症狀接近停經時至停經後一年，即為圍停經期）影響了整體結果。但數據顯示，男性在中年時也出現了類似的變化。

「這表明，儘管圍停經可能會影響女性在中年時觀察到的變化，但還有其他更重要的因素影響著男女雙方的變化，」該研究的第一作者、史丹佛醫學院的前博士後研究員申小濤（Xiaotao Shen）指出。

第一次變化浪潮包括與心血管疾病以及咖啡因、酒精和脂質代謝相關的分子。第二次變化浪潮則涉及免疫調節、碳水化合物代謝和腎功能的分子。與皮膚和肌肉衰老相關的分子在這兩個時間點都發生了變化。先前的研究表明，衰老的後期高峰可能在78歲左右，但最新的研究無法確認這一點，因為最年長的參與者為75歲。

這一模式與先前的證據相符，即許多與年齡相關的疾病的風險並不是逐漸增加的，例如，阿茲海默症和心血管疾病的風險在60歲之後急劇上升。某些變化也可能與生活方式或行為因素有關。例如，酒精代謝的變化可能與人們在中年時的消耗量增加有關，這一時期往往伴隨著壓力。

這些發現可能有助於針對性干預，例如在更快速的肌肉損失期間增加運動，作者表示。「我堅信，我們應該在仍然健康的時候嘗試調整我們的生活方式，」斯奈德說。