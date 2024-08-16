113學年度大學分發入學於昨日放榜，12所公立大學招生未滿，外界好奇未來公校是否減招，教育部長鄭英耀今日回應，員額還是會暫時留在學校，不過學校在辦學上，務必要能確實思考品牌定位與特色，且在科系人數上也要具備一定彈性。

教育部於今日上午舉行「教育部與所屬機關學校模範公務人員頒獎典禮」，鄭英耀於會後接受媒體採訪，回應考招相關問題。

論及私立大專校院受惠於今年2月上路的學雜費減免政策，私大生每學年可減免新台幣3.5萬元，多所老牌私大均滿招。鄭英耀認為，學生選填志願採取選系不選校的作法，一定會給公立大學帶來壓力，但從教育部的觀點來說，在少子化浪潮下，公、私立學校已有既定辦法可留存名額，學校更該思考與規畫辦學特色，以因應社會變遷和產業結構。

在昨日放榜的分發入學情況，公立大學共有12校未滿招，且根據考分會統計，多是地方型的公立大學，其中金門大學缺額達86個、東華大學97個、台東大學40個均較去年增加。

鄭英耀提到，「私校名額減少，公校也開始有缺額，我覺得不是壞事」，社會長期以來認為公立大學辦學一定比較好，但事實上私立大學治學也多獲得肯定，學生、家長能夠思考配合生涯發展適性選系，不再只是選校而已。