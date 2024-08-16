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屏東恆春14日發生凶殺命案，被害人遭棄屍滿州山區，警方今日尋獲被害人遺體，逮捕3名嫌犯。據了解，嫌犯積欠被害人債務，雙方約好商談，不料談判破裂，欠錢的一方反行凶殺人。

據了解，周姓男子14日晚上9時許，從恆春恆南路的住家駕車出門後，便聯繫不上，家人擔心報案。

屏東恆春驚爆命案 男遭殺害棄屍滿州山區！，警已逮2嫌。(羅琦文翻攝)

警方透過各項管道積極追查，發現尤姓等3人涉嫌重大，將涉嫌的47歲尤姓男子，及28歲尤姓男子帶回警局到案，並在今天中午11時許，在滿州鄉里德山區尋獲死者大體，警方並前往另一名宋姓嫌犯藏慝處拘提嫌犯，最後在恆春第18公墓園區附近逮捕宋嫌。

警方表示，周男14日晚間外出與人協調還款事宜，當晚駕車外出後即未返回並失聯，家屬發覺有異，15日上午報請警方協尋，恆春警方在15日上午發現周男車輛遭棄置在屏199甲線路段，但未見周男行蹤，警方鎖定與周男有債務糾紛的2名尤姓及1名宋姓犯嫌涉有重嫌，檢具相關事證報請屏東地方檢察署指揮偵辦，並在今天拘獲3名犯嫌到案。

警方根據犯嫌說詞，在滿州鄉山區尋獲已遭尤嫌殺害棄屍的被害人，後續將全力查緝是否尚有其他共犯，並釐清犯案動機。

據了解，這起案件是尤姓等3名犯嫌在娛樂城積欠超過200萬元，14日雙方約出外談判，不料談判破裂，欠錢的一方反而聯手將周男帶到恆春郊區，持刀猛刺殺害，擔心被發現還先將車牌拆掉，棄置在牡丹東源地區，再另外將被害人載到滿州里德山區棄屍，今天上午為了找尋遺體，還出動整個里德地區居民及恆春救難人員搜山，上午11時許才尋獲遺體。