海軍海洋監偵指揮部一名只剩半年就服役滿20年，可以領取終身俸的上士，在108至110年間，遭同單位3位女兵控告性騷擾，遭海偵部開會記2大過1小過懲罰考績評列丙上，並遭到汰除。導致該名上士只差半年就能領到的終身俸無望。上士不服提起行政訴訟，彈台北最高行政法院審理後，認定海偵部並無違失，於法有據，判該名上士敗訴。

根據判決書，海軍海洋監偵指揮部一名上士，從民國108至110年間，連續對3位單位女性人員言語性騷擾，遭記2大過1小過懲罰，110年度年終考績經海偵部評列為丙上，海偵部遂於111年1月6日召開不適服現役人事評審會決議該名上士不適服現役，上士不服申請再審，仍決議不適服現役，並報請現役退伍，自111年2月19日0時生效。該名上士不服，提起訴願，經國防部決定駁回，於是向台北行政高等法院提起行政訴訟。

該名士官表示，自己一時思慮未周，逾越與單位同仁相處之分際，遭認定對單位女性同仁有性騷擾之不當行為，事後已深刻反省，更主動透過站長表示想對單位女性同仁道歉。遭懲罰後，深知錯誤，為求盡速平息糾紛，避免對單位女性同仁造成二次傷害，才虛心接受懲罰結果，未提起申覆等救濟。

該名上士的妻子為了保住老公終身俸，眼看只剩半年役期，對其中一名女兵曾和老公聚餐後曾投宿同一間房，因此提告引誘她老公，甚至拿出老公傳給女兵告白簡訊，其中寫著「如果我沒有老婆的話，會跟你結婚，或是如果再早個幾年認識你，我會娶你」，並傳送「我愛你、我想你、你最懂我」，試圖營造被害假象，但事後法院判決女兵勝訴。

法官審理後認定，海偵部人評會及再審議人評會之組成、考核程序於法相符，所為決議並無出於不完全之資訊而為判斷，且判斷亦未違反一般公認之價值判斷，更無違反比例原則情事。於法並無違誤，該名上士訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。