在新竹尖石霞客羅古道擔任協作的楊姓兄弟，因不滿陳姓男子及其表哥在白石駐在所附近打獵時，酒後驚擾到露營遊客，事後又覺陳男道歉沒誠意，竟拿鋁棒毆打陳男，還亮出獵槍抵住陳男頭部恐嚇：「要不要把你開掉。」旋朝門外擊發1槍。新竹地院依共同犯非法持有可發射金屬或子彈具殺傷力之獵槍罪、強制罪，判處楊姓兄弟有期徒刑，緩刑4年。

陳姓男子與表哥在2022年12月到尖石鄉霞喀羅古道白石駐在所附近持獵槍打獵時，因酒後騷擾及驚嚇現場露營區遊客，引起在場服務的楊姓兄弟不滿，當天下午打電話給陳男及其表哥要求解釋及道歉。

陳男及表哥兩人傍晚抵達後，疑似因道歉態度不佳，引起楊姓兄弟不滿，兩人竟持持鋁棒數次毆打陳男及其表哥。過程中，兄弟倆再取出1把番刀，用刀背毆打陳男身體，喝令陳男跪下，又拿起部落長老自製獵槍裝填火藥、鋼珠後，再抵住陳男頭部恫嚇稱：「要不要把你開掉。」接著朝門外擊發，致陳男心生畏懼。

陳男經兩兄弟毆打後，受有頭部外傷、右手第5指及左手第2指擦傷、下巴、四肢及背部多處瘀挫傷等傷害。陳男與表哥離開楊姓兄弟住處後，陳男即前往醫院驗傷並報警，警方獲報後，取得楊姓兄弟同意，在址住處扣得獵槍1枝、番刀1把、鋁棒1支、喜得釘120顆等物。

新竹地院法官認為，楊姓兄弟不思理性解決紛爭，竟以番刀刀背毆打脅迫告訴人下跪，使其行無義務之事及非法持本案獵槍恫嚇告訴人，惟念2人坦認犯行並與告訴人達成和解，賠付完畢，告訴人願撤回傷害告訴，對被告2人所涉恐嚇、強制罪部分則同意不予追究刑事責任，同意法院給予被告緩刑。

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