巴黎奧運體操單槓銅牌唐嘉鴻16日在英雄慶功宴上表示，很榮幸可以參加這種盛會，很光榮的一件事，也讓他充滿感謝，至於接下來的規劃，「到年底前都有規劃，想把全能恢復起來，主要會去碰碰其他五個體育單項，等到10或11月可能新的規則定案出來，就朝新的規則方向跟老師(翁士航教練)討論。」

是否代表唐嘉鴻下一屆洛杉磯奧運可能挑戰男子全能賽，唐嘉鴻語帶保留表示，只是可能，但就是盡力，畢竟也有一段時間沒有練全能了，就是希望自己可以恢復得不錯，慢慢能夠接受全能挑戰，「我認為有全能才讓我有練體操的感覺，就是每個項目都有碰到。」

外界也相當關心唐嘉鴻全新的「貓跳900」動作進度，他認為當前已經有想法，也在跟老師討論的階段，「雖然我感覺實施上是可行，但就必定會遇上困難，畢竟當前還沒真正開始，會遇上怎樣困難都不確定，就是盡力挑戰看看，感覺這動作不太可能，任務難度蠻大，但我們一直都在挑戰不可能。」

回顧自己當初大傷過後，從來沒有想過自己能在巴黎奧運摘銅，「受傷當下感覺跟奧運距離很遙遠，幸好老師幫我重新調整好身體，然後通過奧運資格賽，以賽代訓，最後才有辦法奪銅，這段過程真呵很辛苦，卻是我留在心中最棒的回憶。」

至於自己巴黎奧運銅牌氧化是否特別嚴重，唐嘉鴻說：「自己覺得保留它原樣，就是最真實的樣子，我覺得會氧化也還好，就是有一個歷史感，我自己是覺得我自己是比較喜歡這樣子，但是就是看個人感受。」