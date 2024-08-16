台南1名碩士男在蝦皮拍賣花300元買大麻種子，在自家住處廁所以光照燈、培養土種活2株大麻，想自己呼麻，還來不及享用就遭警查獲。男子驗尿呈現陰性，因無販賣意圖，且下個月將結婚也即將為人父，法官考量情節輕微，判1年2月，緩刑3年，但須支付公庫20萬元、代價慘重。

自行開業當老闆的陳姓男子，過去沒有任何前科，但疑似基於好奇，去年2月上網以300元購得大麻種子並購買種植大麻所需器具，同年4月在住處廁所成功培育2株大麻植株，1株100公分、1株3公分。

高雄警方同年7月4日持搜索票在其住處扣得大麻成品1包、大麻活株2株、水耕盆、土耕盆、植物生長燈、肥料及大麻種子5顆等。男子坦承栽種大麻，說明是因要自己使用。

合議庭認為，陳男以簡易植物栽種設備種大麻，「不具規模」且僅2株活下來，數量甚少，且陳並無販賣意圖，「犯案情節輕微」。合議庭審酌陳男犯罪動機、目的、手段，考量其素行良好，判處1年2月，緩刑3年，並應支付公庫20萬，且須2場接受法治教育。