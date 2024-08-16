台中市47歲謝姓男子日前行經北區中清路因機車排氣管噪音過大被員警攔停，因其無照，且身上散發酒氣卻拒測酒測，警方開出累犯拒測和無照駕駛罰單共38萬4000元，並吊扣其車牌。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市47歲謝姓男子日前行經北區中清路時，因機車排氣管噪音過大被員警攔停。警方發現謝男無照且身上散發酒氣，要求酒測，謝男竟辯稱因「結膜炎才眼睛發紅」並拒測，警方當場開出累犯拒測和無照駕駛罰單共38萬4000元，並吊扣其車牌。

北區中清路段為台中市主要幹道之一，車流量大常有改裝車輛呼嘯而過，頻頻發生噪音擾民，台中市警察局第二分局將該路段列為取締噪音車重點路段。中警二分局立人派出所長何永州與警員洪瑞麟，日前下午1時許在中清路及北平路口，攔下1輛多次遭通報噪音的重機車，發現駕駛人謝男面對警方眼神游移，疑似藉抽菸壓抑緊張情緒，實在有異。

員警更發現謝男面色潮紅、身上散發酒氣，不斷質疑為何無故攔查，懷疑謝男酒後駕車並要求實施酒測，但謝男辯稱因「患有結膜炎，眼睛才會看起來紅紅的，並無飲酒」，卻不斷使出拖延戰術試圖規避酒測，直到最後躲不過才放棄掙扎選擇拒測。

警方查出，謝男已是二度酒駕拒測，當場開罰36萬及無照駕駛2萬4000元，並將該部車輛移置保管，須繳清罰鍰才能領回，而車牌吊扣期間的2年內無法使用。此外，針對改裝排氣管噪音超標部分，員警一併通報環保局，謝男還得面臨環保局檢驗裁罰，慘痛代價讓謝男大嘆「早知道就不改裝排氣管了」！

中市警第二分局分局長周俊銘說，分局今年度執行攔查、蒐證並通報疑似非法改裝噪音車輛已達3765件。依《噪音管制法》規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善；另任意變更車輛排氣管、消音器行為，恐觸《道路交通管理處罰條例》規定，可處所有人900元至1800元以下罰鍰，呼籲民眾別任意改裝車輛或製造噪音。

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