台北市30年以上老屋比例達7成，一名網友發文表示，以前覺得台北的老公寓很破舊，但後來越看越有質感，市容也不像都是大樓的地方一樣單調，每條巷子都有各自的特色。話題掀起熱議，許多網友表示認同，「大安區很多公寓小巷的店面都很有質感」；也有網友列出老公寓的缺點，包括漏水、容易發霉、隔音差、蟑螂和老鼠多，直言「沒住過台北老公寓的人才會把老破當風情」。

原PO在批踢踢發文表示，以前覺得台北的老公寓很舊，應該要都更，但看久後反而蠻喜歡的，越看越有質感。他覺得公寓樓層高度適中，不會有壓迫感，房子各有特色，市容不像竹北都是大樓一樣單調，而且巷子裡也有不少特色小店。

話題引發討論，許多網友認同原PO，「大安區很多公寓小巷的店面都很有質感」、「我也覺得老公寓沒什麼不好，精華地段生活機能很棒。」

大多網友則認為，老公寓有漏水問題，容易出現壁癌、發霉、還會有蟑螂和老鼠出沒，而且隔音差，又不好停車，「50年的水管你知道有多噁嗎？樓梯間都是霉味」、「你絕對沒真實住過台北市老公寓，才會把老破當風情。」