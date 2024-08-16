彰化縣長王惠美（前排左二）16日率團參加新加坡秋季旅展台灣館開幕活動。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣長王惠美率團訪問新加坡，今天參加新加坡秋季旅展台灣館開幕活動，彰化擁有歷史文化、美食小吃、地方名產及豐富的水果農特產等4大優勢，她力推專屬彰化的魅力遊程，並與當地旅行業協會簽訂旅遊合作備忘錄，盼兩地旅遊相互拉抬，共創雙贏。

在駐新加坡代表童振源見證下，彰化縣長王惠美與新加坡旅行業協會主席呂汶駿簽訂旅遊合作備忘錄；此外，彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲也與「大通旅遊」總經理陳斌代表簽訂旅遊合作備忘錄，共同推廣國際觀光，提供兩地遊客優質旅遊服務。

童振源指出，去年新加坡到台灣的人數為46萬人次，可見新加坡民眾很喜歡台灣，其中很多都是自由行，以彰化來說，彰化有悠久的歷史文化、美食小吃、地方名產、豐富的水果農特產等優勢，美好風光及人文風情可以吸引更多新加坡的朋友前往。

根據觀光署問卷調查，新加坡來台旅客喜歡DIY、休閒、登山、親子活動、農場等體驗。王惠美說，彰化有15個觀光工廠、26個休閒農場、8條的旅行步道，很適合新加坡民眾來彰化遊玩，將加強雙語標示等服務，讓國際遊客更加方便。

王惠美表示，彰化好山好水，景色宜人，有美食小吃，除大家耳熟能詳的鹿港小鎮及田尾公路花園，還有超美打卡景點白色海豚屋、溪州羊肉爐大道、芳苑海空步道等景點，以及全台唯一的扇形車庫、台灣玻璃廟、海牛採蚵文化，值得前來體驗。

新加坡全國旅行社協會主席呂汶駿表示，日後將加強與旅行業者溝通，將更多的彰化旅遊資訊帶給遊客，讓遊客更加了解彰化魅力遊程。