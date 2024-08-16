台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮16日表示，根據台積電2017和2021年，分別在台南科學園區和「楠梓科學園區」（現為楠梓產業園區，未來將更名）宣布設廠之後，連3年的買賣移轉棟數變化，新市區和善化區3年量增逾五成，尤其善化從2017年797棟，成長到2019年1,265棟，量增高達58.7％；不過楠梓2023年較2021年則呈現量縮15.2％。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2021年底台積電宣布至高雄楠梓設廠，旋即使楠梓房市聞「積」起舞，短期內價量齊揚，但由於房價瞬間跳漲，考驗消費者接受度，加上2022年央行開始升息，掀起市場觀望氣氛，因此2022到2023年的楠梓買氣相對遲滯，使2023年的買賣移轉棟數比起2021年量縮。

不過，去年Q3以來，在政府的新青安政策及股市創高的加持，市場迅速回溫；加上台積電楠梓廠的工程進度順利，預計2024年底至2025年陸續投產，目前也釋出職缺招聘人力，使民眾對周邊房市頗具信心，進場購屋的意願提升。

李家妮指出，近幾年「南二都」雙雙受科技產業建設紅利，帶動房市大翻轉，以台南科學園區來說，善化區機能成熟，是科技新貴進駐的首選，而大南科特區目前最高預售房價已飆至4字頭；高雄楠梓地價、房價屢創新高，連帶第一圈左營高鐵特區預售大樓，最高單價更已衝破6字頭，科技產業帶動城市經濟發展、就業人口帶旺房市需求，「南二都」產業題材豐沛，推估未來房市整體量能還將持續向上。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，南科特區小宅產品類型少，外地就業新貴，偏好承租透天隔套產品，或是和同事一起分租3房，共享更大的生活空間。

此外，現在年輕新貴多偏好新屋，地段未必會選擇離工作地點越近的區段，主要更著重於生活機能，像是善化LM特區、新市新和社區，這類規劃完善且生活機能健全的商圈最受青睞，以目前商圈2房租金行情約在2.1萬到2.3萬元左右，3房約在2.5萬至2.8萬元，透天隔套則約7千到8千元左右。

林鈺熏指出，隨南科房價持續上揚，租金行情也跟漲，因此，目前南科新貴以買代租比例也逐漸偏高，以目前善化新大樓平均成交單價約在37至38萬元，總價帶落在1,200到1,300萬元左右，如以千萬房貸每月負擔約4萬元，雖比租金還高，但南科不動產增值性持續上揚，加上長期就業深耕考量，與其幫房東繳房貸，不如為自己添資產，也讓多數就業族認為買比租還划算。