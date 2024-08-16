宜蘭縣每年暑假會舉辦童玩節，今年童玩節將在18日閉幕，但去年童玩節剩餘票券達總印製量4分之1，銷毀比率偏高，舉辦的44天期間，受傷案件有1625件，多為水域設施發生的擦裂傷，文化局表示，今年電子與實體票券都賣得比去年好，也有改善場域維護遊客安全。

宜蘭縣審計室總決算審核報告指出，去年童玩節經費支出為1.3億餘元，廠商印製17.3萬張票券，紙本票券14.8萬張，另有貴賓券2.5萬張；童玩節實際售出約11.2萬張紙本票券，電子票券約7.9萬張，合計約19.1萬張。

審計室指出，去年童玩節預估銷售50萬張，實際銷售數量未達預估量的4成，剩餘票券經查驗後銷毀，銷毀比率偏高，造成資源浪費；應持續增強宣傳與行銷策略，提升遊客入園人數與實際收益，達成預期的經濟效應。

此外，去年童玩節遊客滿意度高，但遊客也指出水域場地多處破損，易造成割傷。審計室指出，去年童玩節受傷案件達1625件，主要發生區域以水域設施886件最多，傷情則最多是擦裂傷，達1185件。

文化局長黃伴書表示，今年童玩節的電子票券與實體票券都賣得比去年好，但童玩節尚未結束，票券統計尚未完成；文化局都有了解遊客受傷原因，今年也加強場域改善與維護管理。

文化局說明，近年舉辦的童玩節已參考歷屆銷售數量採分批印製，今年依據去年銷售張數調整票種數量，並維持分批印製，以免造成資源浪費；園區水域破損部分已納入修復工作重點，並設置說明板及園區廣播加強宣導，也提升各項設施巡查密度。