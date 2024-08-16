陳姓香港籍面交車手與受害人相約取款，因察覺有異，先行將收款收據、投資協議書等丟入附近田裡，仍被埋伏員警當場查獲。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化警方日前才查獲詐騙集團車手，成功為5旬林男保住88萬元辛苦血汗錢，不想詐騙集團仍持續與林男連繫，讓林男誤信投資不到一星期，不但能領回本金，還有2％獲利，於是再次加碼投資30萬元，並相約面交，詐騙集團怕被警方鎖定，還換了地點及車手，仍被辦案經驗豐富的員警「看破手腳」再次阻詐，也讓林男徹底看清「股市投資」詐騙伎倆。

警方表示，北斗分局埤頭分駐所員警在8月5日上午，於埤頭鄉某超商前執勤時，發現一名戴黑色口罩，身穿輕便T恤，並且身背一個黑色大背包的男子，神情慌張，進一步追查發現是偽稱投資公司之詐騙集團24歲廖姓車手與林男相約面交取款，被員警當場查獲，成功為林男保住辛苦血汗88萬元。而根據埤頭分駐所長吳銘發的辦案經驗，研判林男可能再度遭受騙，因此持續進行追蹤。

據了解，在廖姓車手被捕後，詐騙集團仍未死心，持續透過通訊軟體與林男連繫，並慫恿林男加入投資，林男匯款2次，對方不但匯回本金10萬元，還轉給他2000元獲利，營造獲利及領回金錢的假象，以取信於林男，林男因此不疑有他。

雙方相約8月14日下午14時許，另換一間超商進行面交，陳姓24歲香港籍面交車手察覺有異，先行將收款收據、投資協議書等丟入附近田裡，仍被埋伏員警當場查獲；而經員警詳細解說，也讓林男徹底看清「股市投資」詐騙伎倆，再次為林男保住30萬元，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長黄世德呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜「高獲利、穩賺不賠」等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，應撥打165反詐騙專線，小心查證避免落入詐騙集團的圈套，造成財物損失。