環境部長彭啟明日前表示碳費費率將於年底出爐，企業進行碳盤查已迫在眉睫，但對於許多中小企業來說，碳盤查議題是相當陌生且複雜的工作。桃園環保局為鼓勵業者積極參與並減輕業者負擔，特別自去年起開辦ISO課程，因大受好評，9月起將再陸續開辦課程，預計可再培訓300位以上的淨零種子人才。

環保局長陳世偉表示，自去年課程開辦ISO課程以來，桃園市環保局已培訓達上千多位盤查人員，因應桃園市業者對課程需求仍不斷增長，環保局於下半年將持續辦理相關盤查課程，包含ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067碳足跡盤查，並增辦ISO 14068-1碳中和標準解析的課程，全力協助桃園市業者因應國內碳管理政策、共同面對全球碳中和挑戰、邁向低碳轉型，成為淨零排放的一份子。

氣候變遷科長張儷馨說明，未來中央預計要擴大列管對象，因此該課程適合對於碳盤查不熟悉的中小型企業，不論是自己操作碳盤查或是委外廠商協助計算，都可增加對碳盤查的知識，進而掌握委外廠商是否專業，另沒有被列管的企業，未來有產品要出口到歐洲，會受到歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的影響被收取「碳關稅」費用，此類企業也會有碳盤查課程的需求。

張儷馨也說，民間私人開授的永續課程，部分講師的師資以及收費方式較不透明，甚至怕有講師會以「拉生意」的心態開課，因此環保局提供相關課程讓民眾參與，以輔導性質為主，價錢則是1天1000元，課程分為1至3天，民眾可依自身條件選擇課程天數。

陳世偉指出，除了開辦課程，下半年也會免費提供中小企業溫室氣體盤查輔導服務，只要符合申請資格，將安排輔導員實際入場並協助製作溫室氣體清冊及教學盤查報告書內容，有興趣的業者可隨時關注相關消息。

環保局表示，相關ISO課程預計於9月起開辦，相關資訊均公告於「桃園市政府環境保護局官網」（路徑：首頁＞動態中心＞最新消息）與「桃園市碳中和資訊平台」（路徑：首頁＞消息公告）。