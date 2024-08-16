交通部長李孟諺今天到花蓮視察航站、港口時，又碰上地震，他除了喊話要大家幫助推廣花蓮特色，也提到颱風天災路斷，靠航運接駁發揮成效，未來是不是能將航運加入觀光成常態性交通疏運工具，交通部會努力。

李孟諺昨將部務會移到花蓮召開，他也在花蓮住宿一晚，希望各部會和相關機構優先選擇花蓮舉辦各項活動、會議和員工旅遊，挹注花蓮觀光產業能。

李孟諺視察機場與港口，剛好早上花蓮發生劇烈地震，他說「確實也讓大家有些警覺，但花蓮觀光產業需要更多關心與協助」。媒體問，花蓮交通仰賴公路鐵路居多，未來航運與海運扮演色等。

李孟諺說，這次地震颱風在鐵公路中斷下，海運備援發揮很大疏運旅客的效果，要如何變成常態性，或成為觀光有關的交通工具，以及空運如何再增加例行性的班次，都期待來努力。

根據資料顯示，花蓮航站目前僅有立榮航空及華信航空共營運3條航線，平常搭乘人數不高，花蓮到台北每周僅8架次、往返台中每周6架次、往返高雄每周14架次。海運部分，之前曾有麗娜輪來回花蓮與蘇澳港，還有多艘中型船隻有意經營，後來因不堪虧損停航。

7月底凱米颱風來襲，花蓮對外鐵路北迴線、蘇花公路都斷，交通部緊急協調增加空運班機，含定期航班52架次及加開的34架次班機，共疏運約4700人，載客率約78％；也啟動海運疏運備援機制，調派新台馬輪、澎湖輪及凱旋一號投入疏運，8天的運輸服務共開航32航次、疏運6000多人及800多輛汽機車。