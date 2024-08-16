中評會為何沒懲處黃珊珊？ 主委曝討論過程

政治獻金案風暴延燒，民眾黨將擁有黨籍的會計師端木正、時任財務長李文宗，以及時任競選總幹事、現任不分區立委黃珊珊送入中評會，經過今（16日）中午中評會開會2個多小時，仍未裁定懲處，下周將邀當事人到場說明。媒體詢問會議中是否有討論開除黃珊珊？中評會主委李偉華僅表示，「我們各種意見都有」。

中評會主委李偉華表示，針對柯文哲選舉期間政治獻金申報疑義，根據民眾黨中評會違紀執行辦法第六條，經過各委員會充分討論後，根據辦法第七條，認為是重大事件，影響個人權益甚大，應請當事人下周出席後再來召開中評會，請他們到時後來報告說明。

媒體追問，今天沒結論的話，為何還討論這麼久？李偉華說明，因爲7位委員都到，各方意見都有，大家也了解本黨就是一個比較可以開放大家來共同討論，各委員都有充分表達意見，所以在會議花了比較多時間。

媒體續問各方意見是否包含開除黃珊珊？李偉華僅表示，「我們各種意見都有」，下周就是提供當事人一個說明的時間，假如放棄的話，所有委員會根據事實狀況來做評量，但還是要考慮很多程序正義問題，因為確切時間還要跟當事人討論一下時間，希望他們盡量有時間來參與。