桃園市長張善政16日帶領桃園市府各局處同仁依循「桃園市低碳環保祭祀指引」進行中元普渡祭祀，另外，今年也媒合八德三元宮、八德指玄宮、中壢三教紫雲宮及中壢天德宮4家寺廟，示範參與「寺廟代辦鄰里普渡推廣活動」，藉寺廟代辦普渡儀式，兼顧傳統信仰及環境保護。

環保局表示，市府今年辦理低碳環保祭祀普渡，除了由張善政代表持香祭拜外，也以紙製三牲藝術供品祭祀。各局處及區公所辦理普渡活動皆依循環境部「桃園市低碳環保祭祀指引」及新三燒政策（集中燒、適量燒及替代燒），環保局也在14日辦理普渡儀式，以單一包裝零食祭祀、水果代替紙錢，全程不燒紙錢，以達到集中燒、適量燒及替代燒等祭祀作為。

環保局指出，中壢天德宮、八德指玄宮分別在10日、11日完成普渡儀式，中壢天德宮除推廣一爐一柱香、設置環保金爐外，也提供民眾代辦贊普品普渡服務；八德指玄宮則推廣以米代金、紙錢集中燒，並與28個鄰里合作代辦普渡法會，由里長帶領里民進行普渡，兩場普渡共計2100人響應，達到遵循傳統祭祀並維護環境品質的成效。

環保局表示，農曆七月期間陸續有寺廟進行代辦普渡活動，民眾可洽詢各大寺廟，8月5日至23日也可至桃園市環保祭祀資訊網參與「寺廟代辦鄰里普渡推廣活動」，普渡結束後即可獲得限量平安米1份，歡迎民眾踴躍參與。而社區、公司行號若自行祭拜並有焚燒紙錢的需求，也可聯繫各區清潔隊預約紙錢收運，以免露天燃燒造成環境汙染的情形。