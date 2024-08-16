傳統中元文化與藝術結合，桃園市中壢區2024中元慶典藝術節，將在8月22、23日登場。今年邀請神豬雕塑創作藝術家蔡坤霖，利用永續環保材質製作創意飛天神豬。另外結合中壢地區學童彩繪Q版水燈排，讓傳統文化能向下扎根。（廖姮玥攝）

傳統中元文化與藝術結合，桃園市中壢區2024中元慶典藝術節，將在8月22、23日登場。今年邀請神豬雕塑創作藝術家蔡坤霖，利用永續環保材質製作創意飛天神豬。另外結合中壢地區學童彩繪Q版水燈排，讓傳統文化能向下扎根。

中元普渡是台灣獨具特色且富有深厚底蘊的傳統文化，桃園市副市長蘇俊賓說中壢的中元慶典藝術節，今年與新街國小學生一起彩繪水燈，保留了中元文化最珍貴的傳統，讓傳統文化可以向下延伸。今年活動有四大亮點，創意神豬、Q版水燈排、年輕展演藝術及滿滿愛心，展現傳統文化與現代年情人的熱情活力。

另外，飛天神豬創作者蔡坤霖說，這次利用永續材質竹條和回收紙類再製紙漿進行藝術創作，以飛天神豬的意象，搭配客家花布與由內向外透光的油桐花裝飾，總高度達2.5米吸睛無比，將成為今年慶典的拍照熱點。

傳統中元文化與藝術結合，桃園市中壢區2024中元慶典藝術節，將在8月22、23日登場。今年邀請神豬雕塑創作藝術家蔡坤霖，利用永續環保材質製作創意飛天神豬。另外結合中壢地區學童彩繪Q版水燈排，讓傳統文化能向下扎根。（廖姮玥攝）

中壢仁海宮董事長王介禧說，今年共動員200位義消以人力扛水燈排的方式繞進。今年由平鎮區安平鎮庄輪值里舉行，共有3隻得獎傳統神豬、5個社區陣頭，徒步祈福遶境，想必場面一定非常熱鬧。