高雄市政府為了引導城市邁向淨零轉型，並配合今年6月3日公布「高雄市淨零城市發展自治條例」的目標，積極運用都市設計導入淨零與永續原則，以建構生活轉型的友善環境，營造高雄為淨零韌性城市，並以S廊帶創新動能區、美術館和農16特區、東高雄生活發展區、以及亞灣2.0智慧科技創新園區等四區，作為推動示範區。

高雄都發局長吳文彥16日表示，淨零城市發展自治條例第19條具體指出，在進行城市規劃時，應秉持減緩與調適並重原則，推動淨零環境的實現，此一目標與都發局推動「都市設計審議制度」的理念不謀而合，例如都市設計審議時，特別關注遮蔭涼適的步行空間、綠色基盤設施、以及推廣低碳運輸系統等三大面，期望提升開發案的淨零友善措施。

他說，高雄市政府引導城市邁向淨零轉型，屬於全面性的，範圍適用全高雄市都市計劃區，並選擇半導體S廊帶創新動能區內的高雄大學特區和新材創新研發專區、美術館和農16特區、東高雄生活發展區的鳳山地區、以及亞灣2.0智慧科技創新園區等四區，作為推動示範區。

為了提供良好的休憩步行環境，都審時會要求增加植栽綠化，營造樹蔭步道，鼓勵遮蔽設施降溫和設置街道家具等。例如美術館與農16地區，在都市設計基準內，對於綠化程度、樹種、喬木生長環境都有具體規範；而鳳山區華泰段LaLaport商場開發案，則是審議時，著重涼爽優質的步行環境，因此，結合大喬木、植栽、裝置藝術、立體花架整體營造人行環境。

此外，為強化綠色基盤設施，推動設置綠色屋頂、太陽能光電板及滯洪設施等，如楠梓區藍田國小的工程案，設置100千瓦的光電貯能系統，維持校園至少8小時不斷電的目標，都市設計審議時，特別關注光電設施量體與整體校園景觀協調問題，以達到兼顧減碳與美觀目標。

在楠梓區油廠段的大樓新建工程中，都市設計基準規定開發案要呼應半屏山自然生態景觀，具體設置低衝擊開發設施，所以申請單位保留既有喬木群，採用微滯洪下凹設計，增加自然入滲以提升保水性能，並設置生態池提供滯洪空間。

吳文彥指出，淨零城市的發展是未來城市空間規劃上的趨勢，身為國內積極導入都市設計審議制度的先驅城市之一，高雄市的發展，以逐步朝向淨零的目標邁進，後續將持續精進都市設計審議制度，打造高雄成為淨零永續的綠色城市。