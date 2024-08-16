總統府與文化總會今（16日）舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，總統賴清德與副總統蕭美琴接見中華隊選手與後勤人員。「拳后」林郁婷無畏惡意質疑，拿下台灣拳擊史上首面金牌，受訪時喊話，「內心足夠強大就可以戰勝一切。」

林郁婷去年遭到國際拳擊總會（IBA）以未通過性別檢測為由取消世錦賽獎牌，即時林郁婷多次澄清，並通過國際奧會的資格審查，巴黎奧運期間，國際拳總再次炒作此事，加上社群名人推波助瀾，林郁婷面臨排山倒海的攻擊。

無畏場外質疑，林郁婷一路過關斬將奪金，今出席總統府活動時受訪表示，賽程中關閉社群、與世隔絕，但教練還是給我一些消息，讓我一路挺到現在，「想跟大家說，內心足夠強大就可以戰勝一切。」

林郁婷也在受訪時多次感謝教練曾自強的協助，「我成績不好時候他沒有放棄我，持續把我帶在身邊訓練，早期訓練環境比較刻苦一點，教練看我矮小還會自掏腰包，請我喝牛奶，我長到現在比他還要高。」

展望未來，林郁婷表示接下來要先好好休息，徹底放空，同時也讓教練可以陪伴家人，備戰奧運期間，從韓國到烏茲別克都沒有休息，很感謝教練。