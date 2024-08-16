8/19 周一 日本6月機械訂單
8/20 周二 澳洲央行會議紀錄
德國7月PPI
歐元區7月通膨
8/21 周三 聯準會官員Bostic談話
API原油庫存報告
日本7月貿易平衡
EIA原油庫存報告
業績報告：亞德諾半導體、新思科技、Target、Zoom
8/22 周四 聯準會會議紀錄
澳、日、德、歐元區、英、美 8月PMI初值
韓國利率決策
美國上周初次申請失業救濟人數
8/23 周五 日本7月通膨
全球央行年會
下周財經預告
8/19 周一 日本6月機械訂單
8/20 周二 澳洲央行會議紀錄
德國7月PPI
歐元區7月通膨
8/21 周三 聯準會官員Bostic談話
API原油庫存報告
日本7月貿易平衡
EIA原油庫存報告
業績報告：亞德諾半導體、新思科技、Target、Zoom
8/22 周四 聯準會會議紀錄
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韓國利率決策
美國上周初次申請失業救濟人數
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