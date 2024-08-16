8/19　周一 日本6月機械訂單

8/20　周二 澳洲央行會議紀錄

德國7月PPI

歐元區7月通膨

8/21　周三 聯準會官員Bostic談話

API原油庫存報告

日本7月貿易平衡

EIA原油庫存報告

業績報告：亞德諾半導體、新思科技、Target、Zoom

8/22　周四 聯準會會議紀錄

澳、日、德、歐元區、英、美 8月PMI初值

韓國利率決策

美國上周初次申請失業救濟人數

8/23　周五 日本7月通膨

全球央行年會

《國際經濟》出口翻身 星國7月NODX大增
《國際經濟》數據理想 高盛調降美國衰退機率
《電零組》健策前7月每股盈餘13.23元 營運有望逐季攀升
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樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷