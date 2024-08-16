南投縣毒化物地區聯防組織組長双邦實業股份有限公司、日勝化工股份有限公司、樹億興業股份有限公司及三晃股份有限公司南崗廠等4家公司多年來對南投縣毒災聯防組織運作、實作測試及支援貢獻方面有卓越表現，對提升區域內環境事故預防及應變能力功不可沒。環境部於本年度8月6日頒發績優運作管理聯防組織獎項，並由行政院長卓榮泰親自授獎。

113年南投縣毒性化物質地區聯防組織榮獲多項殊榮，圖中為南投縣環保局長李易書。(圖/南投縣政府提供)

為防制毒性及關注化學物質污染環境，提升業者毒性或關注化學物質事故緊急應變處理能量，環境部自86年開始推動業者成立聯防組織。在頒獎典禮上，双邦實業股份有限公司榮獲「聯防組織運作表現優異獎」，其在日常運作管理中的傑出表現得到了高度評價。日勝化工股份有限公司則憑藉其在實作測試中的卓越表現，榮獲「聯防組織實作測試績優獎」。此外，樹億興業股份有限公司及三晃股份有限公司南崗廠共同獲得了「聯防支援貢獻獎」，表彰其在聯防支援方面所做出的貢獻。

双邦實業股份有限公司榮獲「聯防組織運作表現優異獎」，其在日常運作管理中的傑出表現得到了高度評價。(圖/南投縣政府提供)

環保局長李易書在典禮上表示：「這些獎項不僅是對南投縣地區聯防組織過去努力的肯定，更是對未來繼續推動環境事故預防與應變工作的激勵。期望通過這些表彰，激勵更多企業積極參與到聯防組織的互助關係，共同提升區域內的防災減災能力。」並持續強化與企業的合作，推動環境保護與安全管理，確保南投縣在面對環境事故時能夠及時有效地應對。呼籲所有地區聯防組織成員共同努力，提升應變能力與互助合作，保護居民的生命財產安全。

此次獲獎的廠商不僅得到了在環境保護與安全管理方面的肯定，也進一步推動了南投縣整體防災減災工作的發展。環保局會與各方共同努力下，為居民打造一個更加安全、宜居的生活環境。(南投縣政府環境保護局關心您。南投縣政府廣告)