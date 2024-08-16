新北市副市長劉和然今（16）日前往新北市土城區大墓公參拜。（柯毓庭攝）

2026新北市長大選備受關注，新北市副市長劉和然一直被傳為國民黨熱門人選，他本人則至今尚未表態。但今（16）日他前往新北市土城區大墓公參拜時，群眾起鬨高喊「升官選市長」，他本人未多表示，在一旁的市議員邱烽堯聽到則急喊「好了啦」，中和區里長聯誼會副會長林敏玉表示，她公開支持劉和然選市長。

土城知名宮廟擺接義塚大公墓今辦理中元普渡，劉和然受邀前來參拜，他說今天是第二次來到這間宮廟，市長侯友宜選舉的時候曾請他代表來感受無形文化資產，「主要就是普渡眾生，讓大家平安順心」，普渡要成功，地方也要建設好，祝大家平安順心。

參拜完後，劉和然和各地區參拜民眾一同合影，但就在和土城區里長聯誼會的民眾合影時，中和區的里長聯誼會員突然高喊「做市長好不好」，讓土城區長周晉平尷尬一笑，其他民眾則一同喊「好」！

中和區里長聯誼會副會長林麗玉受訪表示，她是國民黨的，國民黨本就會支持國民黨，但最重要的是「市政我們都看得到，這是重點」，記者詢問「若李四川也表態的話挺誰？」，林麗玉說，屆時還是會支持黨部推薦人選，但她個人現階段支持劉和然。