奧運英雄大遊行登場，選手們獲得熱烈歡迎。（台北市攝影記者聯誼會提供）

中華代表團在巴黎奧運獲2金5銅的好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」今（16日）下午登場，總統賴清德在府內舉辦派對、接見選手後，下午3點英雄大遊行出發，全程線上直播。文總提醒，現場參與遊行的朋友們記得自備雨具，並盡量以雨衣代替雨傘。《中時新聞網》也提供最新畫面。

中華代表團在巴黎奧運獲佳績，「台灣英雄榮耀同行」大遊行今（16）日下午登場。（翻攝自文總直播）

總統府為感謝眾多台灣英雄付出，特舉辦「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動。下午3時英雄大遊行出發。今年遊行車隊將由國內樂旗隊指標隊伍 台北樂府樂旗藝術團 - Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps 擔任前導，透過屬於體育性音樂活動的樂旗隊，與英雄大遊行結合，讓整趟榮耀之路更具意義；同時邀請以訓練精實著稱的憲兵快速反應連 打頭陣，為台灣英雄領隊前行。伴隨熱鬧激昂的音樂與氣勢磅礴的陣容，選手們將站上國防部輕型戰術輪車、中型戰術輪車與觀光巴士，接受國人的歡呼與喝采。文總提醒，來現場參與遊行的朋友們記得自備雨具，並盡量以雨衣代替雨傘，避免造成危險及影響觀賞體驗。

中華代表團在巴黎奧運獲佳績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」今（16）日下午登場。（翻攝自文總臉書）

快反連分別演練「三角隊形」編隊及慢速穩定操駕等項目，與國人一同向奧運選手致敬。 （記者謝承宏攝）

為讓國人分享巴黎奧運的豐碩成果，中華文化總會將於16日舉辦「台灣英雄大遊行」， 與e-go旅遊集團合作，讓選手在雙層巴士上接受群眾喝采。（e-go提供）

此次邀請選手與教練總共67位，而榮獲2金5銅的選手們，除了羽球國手李洋在日本度假暫未歸國由父親代表參加外，王齊麟、林郁婷、李孟遠、吳詩儀、唐嘉鴻、陳念琴都會出席。霹靂舞孫振等仍在外參加比賽或因傷在治療的選手則遺憾缺席；另外，這次擔任奧運國際裁判的8位台灣裁判，和其他負責後勤工作的物理治療師、防護員等53位人員也會出席。

「台灣英雄大遊行」車隊預計下午3時由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路（英雄谷）、至忠孝西路及中山南路口結束。

台灣英雄大遊行16日盛大舉行，現場民眾情緒高漲。（台北市攝影記者聯誼會提供）

文總也提供5款應援手板圖檔供民眾列印，當日下午2時30分起亦將於重慶南路一段「台灣銀行前」、「臺灣企銀前」、襄陽路「臺博館前」、館前路「好樂迪前」、館前路「UNIQLO 前」、館前路「新光三越廣場」、忠孝西路與公園路口人行道上等7處物資站，提供國旗、英雄旗兩款手搖旗供民眾索取。

活動全程將透過YouTube直播，並結合線上即時互動，觀眾可在留言區留言；直播平台包括賴清德、蕭美琴、總統府、教育部、文化總會、MOE Sport、潮台灣。