豐濱鄉知名「親不知子海上古道」4月遭地震損壞，封閉至今。今早地震，入口處出現大量土石。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮4月間地震頻繁，豐濱鄉知名的「親不知子海上古道」設施嚴重毀損，入口處被土石掩埋、玻璃棧道破裂等，封閉至今。這兩天花蓮出現有感地震，今早地震搖晃大，最大震度4級，古道入口突然崩下大量土石，公所人員拍下現場景象，幸好古道已封閉，也沒人逗留，未釀人員意外。

豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」，今年0403強震後，接續餘震不斷，古道入口處被土石掩埋、玻璃棧道有多處破裂、防落石護網損壞斷裂等災情，鄉公所緊急封閉，目前僅僅開放外圍的廁所、入口處一帶，提供民眾到東海岸一處臨時休息的空間。

鄉長邱福順得知入口處又發生大量土石崩落，確認沒人意外鬆一口氣，不過現場仍有落石不斷，呼籲公所同仁巡查時要注意安全，也呼籲民眾不要前往，以維護安全。

公所統計，親不知子海上古道每年遊客約20萬人次，是鄉內重要景點，4月震損後已向花東永續發展基金提報3000萬元修復經費，還在審核中，公所也委託顧問公司進行地質鑽探，作為後續修復的參考。