全球晶片銷售低迷，尤其南韓成為重災區，根據《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，該國薪資最高的晶片製造商三星、SK海力士的主管，上半年薪資都減少20%至30%，三星董事長李在鎔更已連續7年不支薪。

報導指出，三星、海力士去年嚴重虧損，三星光是晶片事業的營業損失就超過14兆韓元，海力士也虧損7.73兆韓元，兩家公司主管薪水都受到衝擊。

像是三星董事長李延續2017年不支薪的作法，他在2017年宣布進行企業改造，以加強管理透明度後，7年沒有領過薪水。前三星半導體主管慶桂顯，今年上半年的薪資為7.3億韓元（約新台幣1800萬元），比去年同期的9.54億韓元（約新台幣2300萬元）還低，監督記憶體晶片事業的三星總裁李禎培，也被減薪25%至6.1億韓元（約新台幣1500萬元）。

另外包括海力士副董事長朴正浩的上半年薪資為31.7億韓元（約新台幣7600萬元），也比去年的50.5億韓元（約新台幣1200萬元）低。