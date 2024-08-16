嘉義縣家畜防治所後方有「獸魂碑」。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁肯定家畜防治所特別準備寵物金祭拜動物界好兄弟。（廖素慧攝）

嘉義縣家畜防治所人員救援受傷的小貓回來救治。（廖素慧攝）

嘉義縣家畜防治所長林珮如頒獎勵金給防疫有功人員及單位。（廖素慧攝）

農曆7月中元祭拜好兄弟是傳統民間習俗，嘉義縣家畜防治所今（16）日不僅拜好兄弟，同時在「獸魂碑」前祭拜動物界的「好兄弟」，供桌擺滿動物糧食、罐頭飼料、寵物金（動物冥界紙金），而拜拜時家畜防治所人員剛好救援1受傷的小貓回來，大家也為牠祈福。

嘉義縣家畜疾病防治所今天在獸魂碑前擺設供桌，擺滿寵物飼料、罐頭、寵物金等豐盛供品，縣長翁章梁率家畜疾病防治所長林珮如、縣府官員、動物防疫人員、嘉義縣動保團體、畜產團體代表祭拜「動物界的好兄弟」。

縣長翁章梁說，中元祭就是普渡眾生，人和動物都要普渡，動物相關產業及單位一起來拜拜，也是感恩動物的犧牲來補充人類所需的營養，透過普渡，表達感恩及祈求大家平安，可以說這個傳統有多重意義。

林珮如說，中元祭拜「獸魂碑」是結合防疫人員、產業界、學術界和動保界的心意，也是一種生命教育，傳達尊重生命的意識。

嘉縣家畜防治所尊重動物生命，還設立24小時動物緊急救援專線，去年就救援709件，今年至今有321件，近4年共救援約2000件，且2020年成立獸醫師醫療團搶救動物，今天中午祭拜獸魂碑時，家畜所人員剛好從朴子救援被車子輾傷奄奄一息的小貓回來救治。

「獸魂碑」就在嘉義縣家畜防治所後方，起源於1959年嘉義縣政府成立家畜疾病診治所，將解剖室後方空地作為動物掩埋場，相傳值夜人員屢屢聽見疑似動物騷動的異聲，遂於1962年在掩埋場上方豎立獸魂碑，每年中元普渡祭拜，至今超過60年。

嘉縣家畜防治所112年度口蹄疫執行成效評比榮獲全國第1組第3名，獲農業部動植物防疫檢疫署頒獎金63萬元，其中60萬元將採購防疫物資，3萬元則獎勵防疫有功者，今天也由林珮如頒獎。