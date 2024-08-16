中越高鐵隧道

就在中越尋求促進貿易之際，官員說，越南國家主席蘇林18—20日和夫人訪中，會見中國大陸國家主席習近平時，鐵路連接將成為議程重點。

路透16日報導，隨著愈來愈多中方製造商因中美貿易緊張，而將部分出口導向業務轉移到越南，鐵路無縫接軌，就被視為供應鏈的關鍵。目前有兩條鐵路從中國南部連接到越南首都河內及北部工業樞紐，但越南的基礎設施可追溯到法國殖民時期，與中國高鐵軌距不同，迫使旅客和貨物必須在邊境換乘。

這中越1970 年代末曾爆發短暫的邊境戰爭，至今仍不時在南海問題上發生衝突。長期以來，兩國間的不信任阻礙了鐵路連接的進展，但近幾個月來，經濟考量似乎已經凌駕於安全顧慮之上。

習近平去年12月提議，提供河內補助金和貸款，以協助越南鐵路升級，兩國還簽署了兩份諒解備忘錄（MoU），以加強鐵路合作。蘇林8月初獲任越共中央總書記，越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）在聲明中說，他這次首度出訪的重點，就是落實已簽署的協議，尤其「在雙方感興趣的領域，如鐵路連接上取得實質的合作新成果」。

中國駐河內大使熊波本周告訴當地記者，雙方正在加快三條線路的計畫，除了升級從老街經河內到海防港，以及從諒山到河內的現有鐵路，還將修建從芒街到海防的第三條沿海鐵路。一位越南官員說，預料蘇林在訪中期間將達成新的協議，包括鐵路、其他投資和農產品貿易等。