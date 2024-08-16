《聽海湧》吳翰林（左）成為戰犯並被指控是屠殺案兇手。（公視提供）

施名帥在公視《聽海湧》中飾演飽受折磨的戰俘，從事苦力工作時，右手被碾斷兩根手指頭，他痛喊：「我們是人，不是畜生！」還有一場與吳翰林產生爭執打鬥，兩人拍到彼此滿嘴黃沙，相當激烈，劇組也盡可能為演員安全著想，「甚至把黃土挖開、鋪了軟墊後，再鋪回黃土。」

男主角吳翰林飾演新海志遠，為了得到日籍女友家人的認可而投入戰爭，戰後卻在飾演中華民國領事的施名帥指控下，成為屠殺案最大嫌疑人，而吳翰林坦言在拍攝期間只要一休息，「馬上就掛病號，口腔感染潰瘍，痛到吃不下飯，才驚覺自己身體其實很疲倦、免疫力下降。」

《聽海湧》黃冠智在劇中堅信自己是本人，盡力為日軍效力取得榮譽。（公視提供）

黃冠智飾演的新海輝則是擁有榮譽感和不服輸的心，「以為有機會證明自己可以和日本人一樣。」在劇中升上二等兵卻遭日軍圍毆、倒在地上，接受拳打腳踢之後不但不生氣反而引以為傲，黃冠智透露：「這是當時日軍的升官儀式，被毆打完之後就正式從『軍屬』升為二等兵。」黃冠智表示，他為了融入角色有準備「小道具」，「用日文寫下阿輝的信念，放在平安符裡隨身攜帶，上戲前時不時拿起來提醒自己，藉此堅定角色信念。」

導演孫介珩強調，希望透過戲劇讓世界上不同角落的人去理解，「臺灣人在這80年間經歷了什麼，造就了現在的我們，或許別人可以更理解我們，理解之後就可以有更多的對話，越多對話越不容易產生衝突。」面對臺灣社會至今對於身份認同仍有許多不同的聲音，孫介珩表示這部作品希望讓觀眾對此有更深一層的思考，「不是要去強迫別人和我們一樣，而是去理解為什麼會有這樣的不同。」

公視時代劇集《聽海湧》自17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視＋、MOD與Hami Video影劇館＋上架並推出第一集免費看，在海外粉絲的敲碗之下，更開放全球可在公視＋收看。