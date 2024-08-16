台北市水利處新增15處智慧影像辨識系統，並已在各地點設立明顯的告示牌提醒民眾，相關宣導活動將持續至8月31日，自9月1日起開始正式執法。（台北市工務局提供／劉瑋晴台北傳真）

北市河濱公園因部分民眾為了方便，違規駛車進入自行車道，對自行車騎士及行人的安全構成嚴重威脅。為了改善違規行為，台北市水利處16日宣布，新增15處智慧影像辨識系統，並已在各地點設立明顯的告示牌提醒民眾，相關宣導活動將持續至8月31日，自9月1日起開始正式執法。

水利處表示，新增的15處智慧影像辨識系統設置點包括，基隆河左岸中山橋上下游兩側、淡水河右岸渡頭快樂休息站、淡水河右岸5-1號疏散門上下游兩側、溪洲河濱公園渾水抽水站入口、景美溪橋通往景美溪河濱公園入口、基隆河左岸基5疏散門上游槌球場旁上下游兩側、基隆河右岸河雙21磺港溪出水口便橋左側、淡水河延平河濱公園大稻埕碼頭廣場入口處、基隆河左岸大佳河濱公園8號疏散門前、基隆河左岸大佳河濱公園9號疏散門前，以及基隆河左岸大佳河濱公園戲砂區旁入口處進出口兩側。

為了保障民眾的休憩安全，水利處早前評估了違規車輛駛入的熱點區域，並於2022年5月16日率先在士林區社子大橋下兩處自行車道出入口試辦設置違規車牌辨識系統，該系統利用先進的影像辨識技術自動拍攝違規車輛，並通過高解析度監視器自動識別車牌號碼，隨後交由台北市政府警察局交通警察大隊進行裁處，試辦期間成效顯著，違規駛入的車輛幾乎無所遁形，因此今年再增設15處新的辨識系統。

河川管理科進一步說明，這些地點均已設置明顯的告示牌警示民眾，並將從即日起至8月31日加強宣導，9月1日起正式啟動執法。台北市作為自行車友善城市，河濱公園不僅提供各式運動場地和遊憩設施，還規畫了全長約112公里的自行車專用道及便利的自行車租借站，提供市民提供舒適安全的休憩環境，水利處表示，未來將根據試辦結果逐步擴大設置範圍。