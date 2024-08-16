韓劇《The Auditors監察》以腐敗橫行的建設公司審計組為背景，找來申河均飾演孤傲、不信任別人的審計部組長「申車日」，攜手李正河扮演的新手審計員「具韓秀」，使公司重回正軌，本週播出第12集大結局，以9.5％的收視率，刷新自身紀錄。2人日前接受台灣媒體聯訪，提到此次合作，李正河直誇「能與從小就敬仰的前輩合作這一點就感到非常榮幸了，也希望日後能像前輩一樣成為一名出色的演員」，申河均則笑說：「我看過他演的《Moving異能》，記得他在裡面飛來飛去的。」

李正河繼續分享，拍攝的過程中，申河均不會直接給出解決方案，而是會不斷提出問題，「讓身為演員的我不斷思考，這個過程讓我很享受，學到了很多」，並稱，雖然劇中申車日組長相當嚴肅且冷靜，「但我們的河均前輩真的非常幽默和帥氣，我覺得他不需要任何修飾詞，就是最棒的」，如果自己不當演員，只是一般上班族，依舊希望能夠成為申河均的下屬，申河均也給他高度肯定，大讚「正河是一個非常認真，且很有人緣的人，所以無論做什麼工作應該都會很適合」。

李正河在《監察》中扮演新手審計員。（Hami Video提供）

談到此次接演的原因，申河均表示：「這不是在電視劇中常見的題材，我覺得很新穎，監察室揭弊貪污、挖掘那些打破信任與背叛義氣的行為，講述這些人的故事相當吸引我。」他也表示，因為有很多專有名詞，台詞量又大，「確實很常NG，而且需要以乾巴巴的口吻又快速地說出來，所以我在演戲時非常用心地去琢磨」，此外，申河均也提到，劇中有很多奔跑的場景，「不過我對跑步還算有自信，所以非常努力地拍攝了」。

李正河​出道7年，去年終於以《異能》打開知名度，更獲得百想藝術大賞等多個新人獎，他說「這是最讓我感謝的事，我會把它當作是要我更努力演戲的鼓勵，希望能成為不斷進步的優秀演員」，並提到，自己剛出道時也是抱著「任何事都要做好」的心態進行各種嘗試，不斷地迎接挑戰而做出許多努力，所以非常能夠理解這次飾演的韓秀為了解決案件而堅持不懈地挖掘，甚至能豁出去的心態，「這一點上和新人時期的我很像」。

最後，申河均表示，自己大概7、8年前曾造訪台灣，「去過夜市以及茶園，是一段很美好的回憶」，也不忘感謝所有關心《監察》的觀眾朋友們，李正河也感謝台灣粉絲一直以來的愛護和支持，「我會盡全力以更好的狀態、更優秀的樣子出現在大家面前，謝謝！」《The Auditors監察》全12集已在Hami Video、中華電信MOD獨家播出。