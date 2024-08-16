公程會副主委李怡德16日下午率隊赴苗栗縣勘查災復工程，縣長鍾東錦感謝中央主動關心地方災損修護。（謝明俊攝）

凱米颱風造成苗栗縣大湖鄉苗61線路基掏空。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

行政院公程會視察凱米颱風苗栗縣災損工程

謝明俊／苗栗報導

月前襲颱的凱米颱風帶來強風勁雨，替苗栗縣造成不少災情，行政院長卓榮泰指示公共工程委員會下鄉主動協助縣府災後復建，公程會副主委李怡德16日下午率隊赴苗栗縣勘查災復工程，苗栗縣政府統計共有101項災復工程，需經費2億8千餘萬元，其中損害最嚴重的是後龍鎮外埔漁港浮動碼頭等設施修護，縣長鍾東錦感謝中央主動關心地方災損修護，將與中央合力為民眾減少不便。

上個月襲台的凱米颱風由台灣北部入境，颱風帶來的強風豪雨，為苗栗縣造成不少災情，縣府指出，經過統計全縣需要修護災損共有101案，總金額達到2億8千餘萬元，苗栗縣政府2024年度編列的災害預備金共有2億5千餘萬元，因今年4月及6月豪雨侵襲，縣府災害準備金尚可支用數，含補助各公所不足數5千8百多萬元，已不足以支應凱米颱風災損所需經費。

縣府統計，這次災損101案中，涵括了公路系統、水利工程、水土保持、觀光工程、原住民部落道及環境工程、農水路工程及漁港工程。其中包括南庄鄉苗124線、124乙線道路崩坍及邊坡坍塌等，以及大湖鄉苗61線路基掏空。修護工程經費最多的為漁港災損修護工程，包括了後龍鎮外埔漁港浮動碼頭、港區欄杆、竹南鎮龍鳳漁港東堤及南堤浮動碼頭損壞修護、通霄鎮新埔漁港釣魚平台遭強風吹毀等，全部經費為9，100萬元。

公程會副主委李怡德等一行在縣府聽取完災損工程簡報後，轉往大湖鄉視察苗61線路基掏空現場，縣府工務處目前採取崩塌處以預力梁支撐、兩側以T型梁銜接，上下邊坡則以掛網噴凝土加固穩定坡面等工法條護。