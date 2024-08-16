台灣房價持續攀升，尤其是越靠近市中心，想找到符合理想的住處難度更高，許多人因此選擇租屋。最近一名網友發文分享他在台北蛋黃區租屋的經驗，直言雖然2萬8千元的月租並不便宜。但生活機能良好，再加上可以養寵物、離公司近的條件，讓他覺得相當滿意。

這名網友在Dcard上以「月租三萬真的不如買房嗎？」為標題發文，表示自己目前帶著一隻虎斑貓與一隻英國短毛貓，在台北市蛋黃區租了一間月租金28K的房子。雖然租金不便宜，但他指出，周邊生活機能優良，房東還同意他養貓，「重點又離公司近是真的爽」。

儘管他很滿意這樣的生活，但身邊的親朋好友都建議他與其支付高額租金，不如將錢拿去買房，還能利用新青安政策減輕負擔。可是他估算之後認為，就算新青安真能順利貸款8成，再加上40年貸款，「1300萬只能買台北機能不好的老房吧，更悲傷的是貸款真的能這麼順利嗎？」，他因此陷入該租屋還是買房的兩難之中。

他的發文曝光後引發網友熱烈討論。不少網友支持他繼續租屋，「房貸3萬的房子肯定比房租3萬爛很多，而且還要多一筆頭期款」、「我會用租的，我不喜歡所有青春都用來繳房貸，然後還住的這麼不方便」、「房貸3萬也買不到好房。如果只能買套房，或是什麼室內 13-18 坪？那種兩房，覺得是可以不用硬買…真的太小了…」、「如果是台北蛋黃區，買不如租，其他縣市就買」，「個人淺見，不管南北飄族，能先租房在自己想長期穩定發展的地方，實際感受體驗個周遭生活機能幾年，若真的能符合自已所要的，再改買房～」。

但是也有網友勸他應該買房，「房東約到期不一定會跟你續約，我結婚後第一間租房不到一年，房仲就跟我說房東把房子賣了，新房東到期不續租要自用」、「能買不要租，你能買到符合你預期的房子嗎？不行就再租，結案」、「有自住需求、頭期款有足夠的話建議還是儘早買」、「房價每年漲10%，而且在台灣不會跌。你就當做房貸是房租，過幾年要換房時再售出就好，還可以順便滾出好幾桶金」、「租金也不一定會一直不變，還有房租本身是無法回收的沉沒成本，包括搬家費用，家具耗損等等，兩年一台國產汽車就沒了」。