台北市某幼兒園教保員因涉嫌性侵、猥褻、偷拍6名女童，遭台北地方法院判刑28年。對此民進黨台北市議員許淑華16日表示，即使狼師一審遭重判28年，但「我們不要就這樣算了」，原因在於還有很多在等待公道的孩童與家長們，「蔣萬安、柯文哲、徐巧芯你們是不是忘了？」

許淑華指出，整起事件有3大關鍵時機點，北市府原可透過過行政手段提早阻止悲劇。她也質疑現任市長蔣萬安改革口號相當空洞，且對北市府行政怠惰的檢討並沒有放在心上，對受害家長們請求增列心理諮商補助、以及回覆陳情信，蔣萬安也是一拖再拖，處理進度緩慢。

許淑華也將矛頭指向國民黨立委徐巧芯，根據台北市議員洪健益公布的協調會內容，更指出徐巧芯曾表示「希望園方與家長私下解決」。身為民意代表應該秉持公理，為受害的市民朋友討公道。而徐巧芯當初卻站在受害者的對立面，還幫園方講話想促使家長和解，這個行為真的很不可思議。

她也強調，早在今年7月他就要求北市府追查，狼師母親（案發園長）疑似在廢園懲處後，與創辦人聯手借殼上市。20多天過去了，台北市政府還是沒有公布詳細的調查報告。再次呼籲北市府，務必確保案件的相關人士，遠離教育現場，還給家長一個安心的托育環境。

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