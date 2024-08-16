巴黎奧運男子定向飛靶銅牌李孟遠16日在奧運英雄宴上表示，這次從巴黎回來，就是只回宜蘭一趟，還是單日往返，「我從周一就回去訓練了，畢竟接下來9月中旬有希臘、台灣兩場大獎賽要比，甚至年底還有非主流的世界賽十大總決賽，我的目標就是繼續拚！」

李孟遠表示，自己在前往巴黎的時候很清楚，沒有人會預估自己可以拿牌，但其實他在國內練習期間表現都很穩定，至於到了奧運賽場成績可以突破的主因，還是比賽現場環境與張力造成自己有所突破，「到了那個比賽現場，氣氛與張力都讓我不同了。」

只是李孟遠坦承，自己有時候感覺浮浮的，必須找到壓下自己的方式，所以接下來的訓練方向，還是加強自己體能，以及在關鍵時刻的心態調整，「我想自己當前最欠缺或不如國外選手的，就是如何可以全程保持專注。」

至於年底的射擊十大總決賽，主要就讓世界排名前十的好手參加，這算是非主流的世界賽，「但我相信只要讓我有機會參加，我會努力好好表現，繼續拚！」