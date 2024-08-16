文華高中舞蹈班代表台灣將赴日本名古屋參加「日本真中祭」演出。（台中市觀旅局提供）

媽祖信仰是台中重要且獨特的文化，台中市府推動慶典觀光，將於8月23日起一連3天，由參事葉國居率領觀旅局及文華高中舞蹈班代表台灣遠征日本名古屋，將「3月瘋媽祖」全新編曲、編舞，其中「擲筊」、「婆姐」也入舞，登上日本最大YOSAKOI舞蹈祭典之一「日本真中祭」演出，發光國際。

日本真中祭今年邁入第26屆，將有超過200支來自日本及海外的參賽隊伍、2萬名表演者，預估吸引200萬人以上觀賞表演。台中市文華高中舞蹈班是中部唯一擁有舞蹈資優班的市立高中，今年也受邀演出。

文華高中舞蹈班代表台灣將赴日本名古屋參加「日本真中祭」演出。（台中市觀旅局提供）

參事葉國居（中）及觀旅局主祕廖偉志（右）訪視文華高中，校長黃偉立(左)介紹表演團隊。（台中市觀旅局提供）

觀旅局長陳美秀指出，文華高中舞蹈班以最具「台中」的元素「三月瘋媽祖」全新編曲、編舞，不但融入大型廟景布景、「擲筊」道具，也將重新詮釋演出「十二婆姐陣」，在廟會鑼鼓聲中將媽祖遶境的盛大場面搬到日本街道，讓日本觀眾體驗最道地的台灣慶典氣氛。

文華高中校長黃偉立表示，舞蹈班老師們都相當專業，認真仔細指導學生，為此次表演已經籌備3個多月，對學生的表現很有信心，相信一定能在國際舞台上博得喝采，也請大家一起為學生們加油打氣，求得好表現。

參事葉國居提到，名古屋市與台中市交往熱絡，互相簽署觀光友好交流合作協定，8月台中赴日參加名古屋真中祭，9月日方踩舞組織將於「台中國際踩舞嘉年華」登場，雙方以慶典文化與舞蹈運動熱力交流不間斷。