由於經濟急劇放緩且通膨持續降溫，紐西蘭央行周三意外宣布降息。其貨幣政策委員會宣布官方現金利率（OCR）調降25個基點，至5.25%，為2020年3月以來首次降息。市場普遍預期該央行本次會議將按兵不動。隨著通膨逐漸接近介於1%～3%的目標，該央行亦釋出未來經個月將進一步降息的信號。

奧爾在向惠靈頓商會發表演說時表示，他有信心，紐西蘭已經回到低通膨和通膨穩定的環境，「從現在起到聖誕節這段期間，還有兩次各再降息25基點的機會，如果一切都與數據以及和我們正在討論的相符，那麼我很樂意再降息兩次」。

他並表明自己傾向於持續降息一直到2025年，這印證經濟學家對於紐西蘭明年將採取一連串降息行動的預期。

根據最新發布的指引，該央行預估到2025年底，其官方現金利率將從現在的5.25%降至3.85%，而市場預期屆時基準利率將回落至3.0%。