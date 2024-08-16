新竹市晴空匯今年5月26日發生火警至今尚未重建修復，近日傳出有自稱是「自發性晴空匯區權人自救會」爭取被中央畫入災區、爭取補助，先是遭晴空匯管委會駁斥與管委會沒有任何關係之外，市府16日也表示，火災案件不納入災防法第51條規定災區畫定。

近日有網友在PTT上轉傳1則文章，提到疑似有自稱是「晴空匯區權人自救會」，號召推動晴空匯火災可以被中央畫入災區而爭取補助，此文一出，立即引發網友質疑，認為「私人產權失火不找保險公司反而是政府？」、「為什麼要政府補助？沒保險嗎？」

此篇文章昨天已遭晴空匯管委會主委簡隆至打臉，指「晴空匯區權人自救會」與晴空匯管委會沒有任何關係，且該自救會有多少成員、是否都是晴空匯實際住戶不得而知，晴空匯社區有500多戶，據了解，加入該自救會的住戶保證連50戶都沒有，並抱怨該自救會的行為已造成住戶困擾。

而對於該文內容，消防局今天則是表示，有關「災害防救法第51條災區畫定納入火災類別案可行性」部分，內政部已於2024年8月9日邀集專家學者、中央相關部會及縣市政府召開研商會議，經會議決議為「火災案件不納入災防法第51條規定災區畫定，由地方政府針對受災民眾依實際受災事實核發救助金。」

都發處也表示，針對晴空匯社區，因中央已有會議決議「火災案件不納入災防法災區畫定」，故並無網路文章所提健保、稅賦減免、房貸利息減免等相關補助。目前市府依權責積極協助住戶，由社會處協助住戶請領「安遷救助金」與環保局專案協助災後大型家具清運，後續社區裝修整建許可階段，都發處將提供行政協助，依法審查，為建築公安把關。

社會處補充指出，針對「安遷救助金」，依據「新竹市政府災害救助金核發要點」，由新竹市東區區公所協助受災民眾申請安遷救助金，對象為設籍且實際居住受災住戶，每人2萬元，1戶最多以5人為限。