中選會宣布罷免案成立10／13投票 謝國樑重批：成重選工具

基隆公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，中選會今（16日）針對該案召開委員會審定，宣布審查通過，同時決議該罷免案定於113年10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。對此，謝國樑回應，依目前民意他會勝選，並認為罷免已明顯淪為重選的工具！

謝國樑對此回應，罷免已被拿來做為重新選舉的工具，希望「他是最後一個罷免案」，未來台灣不要再有這種惡質的罷免選風。

中央選舉委員會指出，16日審查通過戴璟安先生領銜提出基隆市第19屆市長謝國樑罷免案，宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於113年10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7,913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3,137人，經查對後符合規定人數3萬6,909 人，不符合規定人數6,228人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會決議，罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，8月29日前被罷免人提出答辯書，9月3日前 發布罷免公告；9月23日 投票人名冊編造完成；10月3日至10月12日辦理公辦電視罷免說明會；10月9日前公告罷免投票人人數；10月13日投票、開票；10月18日前審定罷免投票及罷免結果。